Cgil: "Contrari allo spostamento dei servizi sociali nell'ex tribunale di Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - “Siamo contrari al trasferimento delle assistenti sociali del Comune di Sarzana, e del relativo personale amministrativo, dalla Casa della Salute all'Ex Tribunale. In questo modo viene messa a rischio l'integrazione tra servizi sociali e sociosanitari, tra Comune e Asl 5, che era stata realizzata per rendere l'organizzazione del servizio più organica ed integrata ed offrire una presa in carico dell'utente a trecentosessanta gradi.” Così Luca Comiti, Segreteria CGIL della Spezia, che continua: “Chiediamo al Comune di Sarzana, che ha effettuato il trasferimento senza alcun preavviso e senza comunicarlo al Sindacato in via preventiva, se si tratta di una collocazione temporanea, dovuta alla campagna di vaccinazione anti Covid da effettuare alla Casa della Salute, oppure definitiva. Ribadiamo che per un servizio di assistenza socio sanitaria di qualità sono necessari la condivisione di spazi e la sinergia tra le assistenti sociali; ed un unico riferimento per gli utenti, che, al contrario, si ritroverebbero ad essere penalizzati e disorientati. Chiediamo al Comune di Sarzana una soluzione che contempli la coesistenza delle assistenti sociali alla Casa della Salute ed il corretto svolgimento della fondamentale campagna vaccinale.”