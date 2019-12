Centrosinistra in coro: "Il Parco non si chiude, semmai si riforma"

Sarzana - Val di Magra - "In un momento come questo in cui la fragilità del territorio rischia di portarci in una situazione irreversibile e compromettente per le future generazioni, l'affidamento delle competenze del Parco di MonteMarcello Magra Vara alla Provincia della Spezia, equivarrebbe di fatto alla sua abolizione". La pensano così sei sindaci e un'ottantina di consiglieri comunali, essenzialmente di centrosinistra, che reputano questa volontà come "l'ennesimo attacco dal sapore qualunquista ad un parco che è l'unico della Regione ad esser messo sotto accusa. Qualcosa che risponde solamente alle logiche di campagna elettorale del consigliere Andrea Costa, tant'e' che la stessa maggioranza si è sin da subito spaccata e tant'é che in cinque anni di governo della Regione la maggioranza non ha mai tentato di riformare il Parco e la sua governance. Questa scelta può aprire la strada al consumo del territorio facendo venir meno la tutela che gli enti Parco rappresentano per i territori amministrati". I sottoscrittori ricordano "che nel territorio del Parco vi sono importanti pozzi idrici che alimentano la nostra provincia e non solo e, come dimenticare che in questi anni l'ente è stato un moltiplicatore di risorse, grazie al reperimento di importanti finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Un tema così delicato si affronta offrendo maggiori tutele e mettendo in condizione il Parco di lavorare attraverso risorse e progetti, non ipotizzando di sopprimerlo. Siamo di fronte alla classica situazione in cui, invece di analizzare e proporre soluzioni, pare si cerchi la strada più semplice per ottenere forse un po' di consenso. Esprimiamo la nostra vicinanza al piccolissimo personale dell'ente, che vede il proprio lavoro sminuito da questa scellerata proposta. Che i Consiglieri regionali si occupino innanzitutto di individuare risorse per la tutela e salvaguardia del territorio piuttosto che impegnare tempo in proposte ad effetto, non condivise con il territorio".



Propongono di aprire una discussione su come riformare il Parco, in discontinuità su alcune linee del passato, partendo da una richiesta di maggiore partecipazione degli amministratori e dei sindaci ovviamente, all’interno degli organi direttivi e sopratutto aumentando le risorse da destinare alle proprie importanti attività. "Il Parco deve essere visto come attore e garante della sicurezza idraulica di tutta l'asta fluviale dalla sorgente sino alla foce, avendo degli strumenti più efficaci a sostegno degli organi competenti Comuni e Autorità di Bacino. Il rapporto tra le biodiversità deve essere regolamentato per consentire la protezione delle specie, ma anche consentendo il rispetto degli agricoltori e degli allevatori: il ritorno e il sostegno all'agricoltura e all'allevamento è una misura che consente il mantenimento dell’insediamento dell'uomo. L'abolizione delle Comunità Montane per l'entroterra sopratutto ha creato una maggiore frammentazione del territorio: è quindi necessario una spinta ad allargare l'ambito territoriale del Parco per ricreare e rafforzare un sistema territoriale dialogante in una visione di condivisione delle tematiche ambientali, agricole e turistiche. Riforme così importanti devono essere viste in maniera organica, complessiva e di sistema e quindi non si spiega la proposta del consigliere Costa ad hoc solo per il parco spezzino".



Consiglieri Sottoscrittori

