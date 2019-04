Centri sociali, Lega all'attacco di Battifollo: "Tremila euro per campagna elettorale Pd"

Dopo la denuncia di Iacopi in consiglio comunale Spilamberti presenta un'interrogazione: "Questi luoghi tornino alla loro vocazione sociale". Prosegue raccolta firme dei residenti.

Sarzana - Val di Magra - Un'interrogazione urgente depositata ieri dal consigliere della Lega Nord di Sarzana Luca Spilamberti, riaccende l'attenzione sul circolo di Battifollo e in particolare sul bilancio dell'associazione che lo ha in gestione. Spilamberti – che già a gennaio aveva sollevato perplessità sulla gestione di alcuni spazi comunali – si rifà questa volta a quanto emerso nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale in merito alla cifra che sarebbe stata elargita dall'associazione per sostenere la campagna elettorale di un partito o più candidati alle amministrative del giugno 2018.



Nella sala consiliare di piazza Matteotti infatti durante la discussione sul bilancio, il capogruppo della Lega Iacopi aveva affermato: “Per quanto riguarda il centro sociale di Battifollo il consigliere Spilamberti ha fatto un accesso agli atti. Per la campagna elettorale 2018 sono stati stanziati 3.000 euro per il Partito Democratico, se questi centri sociali devono finanziare le campagne elettorali del Pd allora è giusto chiuderli. La realtà è questa ed è sconcertante”.



Nello specifico quindi l'esponente del Carroccio chiede un accesso agli atti dell'annualità 2018 e precedenti dell'associazione che ha in gestione il centro sociale di Battifollo e, qualora “qualora risultasse veritiera la notizia relativa al presunto finanziamento” una verifica approfondita “al fine di constatare se si tratti di un caso isolato o consuetudine”. Spilamberti interroga infine sindaco, presidente del consiglio e assessore al bilancio in merito “alle azioni che l'amministrazioni intende intraprendere al fine di garantire che i centri sociali presenti all'interno del territorio comunale siano destinati alla loro naturale ed essenziale vocazione sociale, culturale e ricreativa”.



Intanto dopo l'evento di sabato scorso prosegue la mobilitazione a favore del centro sociale XXIX Novembre con la raccolta firme promossa da frequentatori e residenti di Battifollo. La petizione chiede infatti all'amministrazione che “nelle scelte che verranno fatte a proposito del rinnovo della convenzione, si tenga conto della storia del circolo e delle caratteristiche uniche di aggregazione portate avanti dal 1982, e dell'importanza di mantenere vivo e attivo questo luogo di incontro e socialità di cui si avverte forte la necessità”.