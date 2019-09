Cavarra segue Renzi: "Destra o sinistra? Risposte ai cittadini"

Sarzana - Val di Magra - "Sono con te anche questa volta! è il Whatsapp di sei parole che ho inviato a Renzi dopo la sua decisione di lasciare il PD. Una scelta certamente non facile per chi, come me, è cresciuto nel Partito, ma che ho fatto con la stessa convinzione che nove anni fa mi spinse a partecipare alla prima Leopolda e poi a sostenere Renzi nelle primarie del centrosinistra e del PD. Una scelta di cuore, la mia, e di coerenza politica, come tutte quelle che mi è capitato di fare nei tanti anni di militanza nel PDS, nei DS e nel PD". Lo racconta Alessio Cavarra, sindaco di Sarzana dal 2013 al 2018, renziano della primissima ora.



"Ricordo - prosegue l'ormai ex esponente del Pd - la prima esperienza da giovanissimo consigliere comunale e poi l’elezione a Segretario dei DS di Sarzana da parte del Congresso, come da me chiesto, e non dalla ristretta Direzione del partito. Coinvolgimento della base che ho voluto anche per la mia candidatura a Sindaco, decisa per la prima volta con elezioni primarie vere. Una vita passata nel partito, facendo tanta gavetta, ma avendo anche tanti riconoscimenti ed incarichi importanti grazie al consenso delle persone e mai per investiture dall’alto. Erano anni in cui il Partito era una vera famiglia di cui mi sentivo totalmente parte, dove ci si confrontava e si poteva anche litigare, ma alla fine, su tutto, prevalevano amicizia e lealtà. Purtroppo da alcuni anni il Partito è diventato un luogo di convivenza forzata, condizionato da vecchi retaggi e troppo spesso ostaggio delle sue correnti, in cui non riesce a trovare posto chi ha un’idea nuova della politica. Il disagio che ha portato Renzi a questa scelta è lo stesso che ho vissuto nell’ultima parte del mio mandato di Sindaco, quotidianamente impegnato a difendermi dal “fuoco amico”. Del resto, anche in questi giorni, l’atteggiamento di molti nel PD nei confronti di chi si sta interrogando sul da farsi, non è di dissuasione, ma quasi di incoraggiamento ad andarsene".



"Sono convinto - prosegue - che, anche questa volta, la scelta di Renzi sia quella giusta. Lavorare da una posizione differente, si dimostrerà un fatto positivo e vantaggioso anche per il PD e il Governo, ma soprattutto per una vasta parte di cittadini che non si riconosce negli estremismi e nei populismi e che non si sente rappresentata da un PD “vecchio”. Italia Viva vuole offrire ai cittadini risposte diverse riguardo alle grandi questioni economiche e sociali del Paese, senza preoccuparsi se siano di destra o di sinistra, ma badando esclusivamente al bene dell’Italia. Certamente le matrici di Italia Viva sono nel riformismo e nel cattolicesimo democratico, ma il suo orizzonte politico ed elettorale sarà molto più ampio. In queste ore sto ricevendo molte telefonate di amici che vogliono testimoniarmi il loro affetto e la loro condivisione. Molte anche le telefonate che sto facendo ad alcuni compagni per spiegare le ragioni della mia scelta. Si respira lo stesso clima di speranza ed entusiasmo che animò i giorni del tour in camper di Matteo Renzi. Credo sia il viatico migliore, il resto lo vedremo in seguito. Una decisione molto dolorosa ma con la serenità d’animo di chi sente di avere fatto il proprio dovere sino in fondo, con lealtà e senza mai guardare ai propri interessi personali, e che vuole continuare sulla stessa strada, con coerenza".