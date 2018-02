Cava della Brina, Sisti: "Non è fuori controllo, Lazzoni strumentalizza"

Il sindaco di Santo Stefano ribatte al consigliere della sua maggioranza: "Controlli serrati, nessun sforamento dei parametri".

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Santo Stefano Paola Sisti risponde alle dichiarazioni del consigliere comunale di maggioranza Paola Lazzoni (QUI) in merito alla situazione dell'ex Cava della Brina.



"Il consigliere Lazzoni distorce e strumentalizza quanto emerso martedì in sede di Comitato di Commissione di Controllo e Vigilanza sulla ex Cava della Brina. In Commissione abbiamo dimostrato come i controlli sull'intervento di reambientalizzazione in corso siano rigorosi e continui. E le rilevazioni e le verifiche – anche senza preavviso – effettuati dalla Polizia municipale e dai Carabinieri forestali non hanno mai messo in luce sforamento dei valori. Da questo punto di vista possiamo stare tranquilli: l'intensa attività di monitoraggio non si fermerà, ma andrà avanti serratamente. Un'attività che, ricordo, riguarda solo la piccola porzione di ex Cava dove si lavora attualmente, visto che la gran parte dell'area è ancora sotto sequestro per disposizione della Procura.



Il consigliere Lazzoni fa riferimento poi a un abbancamento di materiali – un 'panettone' – caratterizzato da un'emergenza idrica non regimentata: ma si dimentica di dire che per questo problema, evidenziato dal nostro geologo che segue la ex cava, Iacopo Tinti, c'è l'impegno per la messa in sicurezza da parte della direzione dei lavori.



Lazzoni parla poi dell'approvazione di una variante al progetto auspicata dall'impresa: in merito, sottolineo che tale variante è stata ritenuta non accoglibile in Conferenza dei servizi, in sintonia con la Regione, per questioni formali, ancora prima che sostanziali.



In conclusione, assicuro che, diversamente da quanto affermato da Lazzoni, la ex Cava non è assolutamente fuori controllo, benché sia tema delicato e meritevole di ogni attenzione e verifica. Le parole del consigliere sono, ripeto, strumentali".