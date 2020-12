Causa persa dal Comune, Insieme per Ameglia chiese spiegazioni

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal gruppo consiliare "Insieme per Ameglia" e pubblichiamo: "Abbiamo appreso che il Comune avrebbe perso una causa in Tribunale per aver diffuso dati sensibili e la busta paga di una dipendente e che per questo motivo dovrà pagare alla dipendente € 5.000,00, oltre spese legali, a cui dovranno aggiungersi ovviamente i compensi dell’avvocato nominato dal Comune.

In questa vicenda qualcosa non torna e vogliamo vederci chiaro, anche in considerazione del fatto che l’entità del risarcimento ci pare sproporzionato rispetto al fatto contestato e al danno procurato. Peraltro, leggendo il regolamento incompleto approvato con delibera di Giunta (la n. 54/2018), parrebbe che tante delle cose che il Comune avrebbe dovuto fare non le avrebbe fatte. Abbiamo perciò presentato un’interpellanza per chiedere, prima di tutto che ci vengano inviati urgentemente la sentenza del Tribunale, copia del ricorso e delle difese del Comune e del decreto di nomina del responsabile della privacy. Inoltre vogliamo sapere: in che cosa sarebbe consistita la grave violazione della privacy contestata; se il Comune si è difeso in giudizio e in caso positivo, su quali basi; se il Comune impugnerà o meno questo provvedimento, che, come già detto , ci pare piuttosto spropositato; se il Comune si è adeguato alla normativa comunitaria e nazionale in materia di privacy e in caso affermativo quali siano gli atti amministrativi deliberati in tal senso; chi è il Responsabile Comunale della Privacy e, se c’è, con quale provvedimento è stato nominato e in che cosa sia consistita fino ad oggi la sua attività; se i dipendenti hanno mai partecipato a corsi di formazione in materia di privacy".