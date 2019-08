Castelnuovo, la Lega va in Procura: "Esposto per accertare responsabilità"

Sarzana - Val di Magra - Gli esponenti locali della Lega di Castelnuovo Magra si sono recati in Procura ed hanno presentato un esposto nel quale hanno ricapitolato, anno per anno, la storia della baraccopoli abusiva di Via Gragnola, a partire dal primo intervento del Carroccio nel 2013 e dalle “resistenze” compiute dal Comune. “Abbiamo il sincero sospetto - dichiarano i leghisti - che le Amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso del tempo non abbiano fatto tutto ciò che era in loro potere per risolvere gli enormi problemi di ordine pubblico, igiene e diritti dei minori che sono stati accertati in più occasioni dall’ispettorato dell’Asl5. A questo punto non possiamo fare altro che rivolgerci alla Procura della Repubblica chiedendo un accertamento delle responsabilità sull’attuale stato di degrado e abbandono della baraccopoli di Via Gragnola”.