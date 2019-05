Castelnuovo, l'opposizione è già pronta: "Saremo attenti e non faremo sconti"

Gli sconfitti ringraziano i propri elettori e guardano già all'impegno che li attende in consiglio comunale: "Sarà un'opposizione dura ma corretta".

Sarzana - Val di Magra - “È stata una bellissima avventura e una grande esperienza, politica e di vita”. Inizia così l'analisi post-voto di Matteo Ridolfi, candidato del centrodestra a Castelnuovo Magra dove il voto di domenica e lo spoglio di ieri hanno sancito la riconferma di Daniele Montebello e delineato il prossimo consiglio comunale nel quale la coalizione “arancione” avrà come consigliere anche Francesco Petacchi. “Non abbiamo rimpianti – ha scritto Ridolfi sulla sua pagina Facebook - solo la delusione di non essere riusciti a conquistare la fiducia necessaria a mettere in atto il nostro programma. Desidero complimentarmi con il sindaco Daniele Montebello per aver condotto una seria e onesta campagna elettorale. Ha mostrato una correttezza unica ed encomiabile. Auguro a lui e a tutta la sua squadra un buon lavoro. Lo attendono anni impegnativi. Avrà di fronte una opposizione dura ma corretta e sono sicuro che riusciremo a confrontarci su molti punti che abbiamo condiviso nei nostri programmi. Ringrazio la mia squadra – ha aggiunto - fatta di uomini e donne che si sono spesi fino alla fine per raggiungere un obiettivo difficile ma assai agognato: portare l’alternativa in un comune governato da sempre dal medesimo partito (seppur con declinazioni diverse) e dal medesimo colore. Oggi parte per noi una sfida nuova. Essere capaci a colmare quelle lacune che in questa occasione ci hanno visto perdenti. Saremo presenti, inflessibili e dediti costantemente a meritare la fiducia di chi ha creduto in noi. E a convincere coloro che non ci hanno votato della bontà delle nostre idee. Siamo delusi, certamente, ed amareggiati. Ma dobbiamo andare comunque fieri per tutta la strada percorsa, per le parole sincere spese, per i valori che abbiamo portato con noi e per lo spirito che abbiamo dimostrato. Un saluto di cuore anche alle altre liste, che hanno contribuito a segnare, per la prima volta, un risultato storico. La metà dei castelnovesi desidera un cambiamento. Sarà nostro compito riuscire a realizzarlo. Siamo avversari, mai nemici”.



Più sintetica ma sulla stessa linea anche Patrizia Nioi, prima esponente in assoluto del M5S nel consiglio comunale castelnovese: “Mi piacciono i toni pacati – ha sottolineato - l’educazione e il rispetto. Mi piacciono le belle persone, chi sa insegnare qualcosa e lo fa con umiltà, chi ascolta e non parla sopra le voci altrui. Grazie a chi ci ha votato e reso portavoce del M5S a Castelnuovo Magra. I miei complimenti a Daniele Montebello riconfermato Sindaco, agli oppositori Ridolfi e Isoppo. Buon lavoro a tutti noi”.



Infine Maria Luisa Isoppo che in consiglio comunale raccoglierà il testimone di Euro Mazzi tenendo alta la bandiera dell'unica lista civica: “E' stata una campagna elettorale dura – ha evidenziato – rivolgo un ringraziamento di cuore a tutti coloro che mi hanno sostenuta con il voto e a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con me e con la mia lista. Castelnuovo non potrà giovarsi delle nostre proposte e solo per questo provo dispiacere. Porteremo avanti il nostro lavoro con impegno pur consapevoli dei limiti di essere all'opposizione. Opposizione che faremo con attenzione e senza sconti. Resto come sempre a disposizione di tutti”.