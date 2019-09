Castagna e Lorenzini restano nel Pd: "Rispettiamo mandato degli elettori"

Sarzana - Val di Magra - Se Casini e Raschi lasciano il Pd, Castagna e Lorenzini restano al loro posto, nel partito come nel gruppo in consiglio comunale che sarà dunque dimezzato già dalla seduta in programma lunedì sera.

“Sono giornate dense di cambiamenti ed interrogativi – scrivono in una nota i due reduci - in poche settimane il quadro politico è mutato radicalmente: prima la positiva soluzione parlamentare per arginare la deriva leghista, adesso la fuoriuscita dal Pd di Renzi che ha giocato nella soluzione governativa un ruolo di primo piano rimanendone “azionista”. Dal Governo dovranno arrivare provvedimenti che incidano con forza sulla tenuta economica, sociale e ambientale del nostro Paese, parlare di “ultima chiamata” per il nostro partito non pare eccessivo”.



Il capogruppo Castagna e Lorenzini aggiungono: “Siamo stati eletti in Consiglio comunale nelle file del Pd e con i militanti ed i cittadini continueremo a confrontarci sulle prospettive del nostro partito e sul lavoro da fare nel territorio quali consiglieri di opposizione. Il Partito Democratico – proseguono – non dovrà disperdere le sue ragioni fondative che crediamo ancora valide nel mutato panorama politico attuale e sulle quali auspichiamo ci sia un modo per confrontarsi”.

“Il nostro ruolo continuerà sui banchi del consiglio comunale nel rispetto del mandato che gli elettori ci hanno dato, nella speranza che la comunità del Pd rimanga coerente con gli intendimenti ai quali abbiamo aderito nel 2007. Allo stesso tempo – concludono – conosceremo meglio il progetto di Renzi i cui contorni, ad oggi, appaiono ancora poco definiti”.