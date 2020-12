Castagna e Lorenzini: "Suap con poco personale, esigenze degli utenti non considerate"

Sarzana - Val di Magra - "La maggioranza discute sui rimpasti interni, che possono solo ricondursi a mere "lotte di potere" e non si dedica al "cambio di passo" invocato dal sindaco oltre un mese fa". Così i consiglieri comunali di Sarzana del Pd Lorenzini e Castagna, che aggiungono: "Le esigenze dei cittadini e degli utenti non vengono considerate, infatti non può andare avanti in maniera corretta, ad esempio, l'ufficio Suap che è passato in pochi mesi da cinque dipendenti a due. Come si possono affrontare dei temi importanti più volte annunciati, come la riorganizzazione del mercato o effettuare il ruolo di polizia amministrativa, con una così sparuta forza lavoro? In questa maniera gli uffici possono solo dedicarsi a lavorare per le emergenze. Ed ai cittadini ed ai professionisti che si rivolgono ad essi non viene offerta pronta risposta nonostante l'impegno e la professionalità dei dipendenti rimasti. Chiediamo - concludono - che l'assessore al personali ascolti i sindacati, visto che ad oggi lo ha fatto solo una volta, mentre sono stati presentati numerosi piani di organizzazione del personale schizofrenici e contraddittori. Infatti le cause da parte del personale contro il comune stanno esplodendo".