Castagna e Lorenzini: "Caos per le domande del trasporto scolastico"

Sarzana - Val di Magra - "La giunta faccia chiarezza per gli utenti e per gli uffici. Proprio nel settore di competenza del sindaco, la pubblica istruzione, il gruppo PD denuncia il caos completo". Così i consiglieri comunali Castagna e Lorenzini, che proseguono: "Numerosi cittadini si lamentano perché non riescono ad effettuare la richiesta del servizio di trasporto scolastico.

Il Comune ha deciso di cambiare le modalità per la richiesta di tale servizio. Ad agosto un comunicato invitava ad effettuare le iscrizioni con un sistema contorto, secondo il quale occorreva effettuare una procedura di accreditamento".

"Successivamente, dopo aver ricevuto un pass, l'utente si poteva avventurare a far la richiesta. Moltissimi non riuscivano a completare questa astrusa procedura, provavano a salire all'ufficio scuola, ma l'accesso al pubblico era vietato. Viste le criticità, colpo di scena, con un nuovo comunicato il comune ha invitato gli utenti a ripetere le richieste.

La scadenza delle domande era il 31 agosto, ma detto termine non è stato rispettato. Invero, siamo quasi a metà settembre e tutto è ancora in alto mare. Ad oggi pare che il comune sia tornato sui suoi passi ed accetti le domande nelle forme tradizionali.

Il gruppo consiliare DEM si chiede: perché si è andati tardivamente a modificare un sistema che funzionava in maniera egregia, con così tanto dilettantismo ed incompetenza?".