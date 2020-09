Castagna e Lorenzini: "Bando del Comune annullato dopo nostro accesso agli atti"

Sarzana - Val di Magra - I consiglieri comunali del Partito Democratico Castagna e Lorenzini intervengono in merito al recente annullamento del concorso del Comune di Sarzana per l'assunzione di un funzionario di categoria D della Polizia Locale (QUI). “La decisione del dirigente di annullare tutti i verbali e il concorso in autotutela – affermano – arriva dopo il nostro accesso agli atti svolto nei giorni scorsi per acquisire la documentazione. Evidentemente c'era qualcosa di poco chiaro, come avevamo ipotizzato. Ci sorge anche il dubbio – concludono i due esponenti dell'opposizione – che così come avvenuto per il bando delle spiagge libere di Marinella, anche in questo caso, qualcuno possa aver dispiegato un esposto per portare la cosa all'attenzione della Procura”.