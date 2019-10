Castagna e Lorenzini: "Amministrazione verifichi sicurezza in via Navonella"

Sarzana - Val di Magra - Verifica degli standard di sicurezza e sulle autorizzazioni circa l'installazione di telecamere private in luoghi pubblici in via Navonella. È quanto chiede l'interpellanza presentata dai consiglieri comunali del Pd di Sarzana Castagna e Lorenzini.

“Nei mesi scorsi – spiegano – è stata segnalata da alcuni cittadini una situazione di possibile illegalità ovvero la costruzione di un muro di recinzione ed altre opere accessorie che rendono assai pericoloso il transito dei veicoli e praticamente impossibile quello delle ambulanze o dei vigili del fuoco. Nello stesso tratto – aggiungono – sussiste una “curva a gomito” con scarsa visibilità che favorisce, in assenza di interventi mitigatori, gli scontri tra i veicoli provenienti da direzione opposte”. I consiglieri rilevano inoltre la presenza di telecamere puntate sulla parte pubblica senza relativi cartelli di autorizzazione. “Nonostante le segnalazioni – concludono – l'amministrazione comunale non ha fornito alcun riscontro in merito pur sbandierando il fatto di essere “quella della trasparenza, della legalità e della sicurezza”, senza però prendere in considerazione le rimostranze dei cittadini”.