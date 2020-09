Castagna chiude la campagna elettorale con Orlando e Benifei

Sarzana - Val di Magra - Conclusione della campagna elettorale nella sua Sarzana per Francesca Castagna, candidata del Partito Democratico alle Elezioni Regionali. Prima la visita dell'europarlamentare Brando Benifei al gazebo allestito al mattino dai suoi sostenitori in centro Sarzana. Poi la sera, in piazza Matteotti, alle 20 alla presenza del vicesegretario nazionale Andrea Orlando.

Orlando ha ribadito il suo sostegno a Castagna come candidata in rappresentanza della Valdimagra "ma con sostenitori in tutta la provincia". Francesca Castagna ha ringraziato il suo staff, il PD sarzanese e della Valdimagra ed una rappresentanza dei suoi sostenitori di ogni comune della provincia offrendo loro un aperitivo al Caffè Costituzionale di Sarzana.