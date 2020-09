Castagna a Cambiamo: "Sarzanesi insoddisfatti della giunta Ponzanelli"

Sarzana - Val di Magra - "Il segretario sarzanese di Cambiamo!, Giacomo Battistini, nell'esprimere una sua valutazione sul risultato delle elezioni regionali a Sarzana, gioca con le cifre e solleva un polverone nell'evidente intento, più che di persuadere il lettore, di esorcizzare lo sgomento dei suoi. È presto detto. Il sindaco Ponzanelli, nel 2018, era stato eletto con il 56,5 per cento. Oggi la coalizione di destra che la sostiene ottiene il 47,2% mentre le forze politiche che si oppongono alla destra ottengono il 50,2%. La destra sarzanese perde dunque - rispetto ad allora - oltre nove punti percentuali, mentre il largo campo progressista alternativo alla destra recupera a Sarzana il 6,7 rispetto alle comunali e otterrebbe - sia pure di un soffio - la maggioranza assoluta".

Francesca Castagna, vice segretario del Pd di Sarzana rispondendo al coordinatore cittadino di Cambiamo (QUI), prosegue: "Si tratta di un risultato in assoluta controtendenza rispetto agli altri comuni liguri amministrati dal centrodestra, dove lo stesso si è attestato mediamente sulla percentuale regionale (56 per cento), ovvero quasi 10 punti sopra il centrodestra sarzanese. Ora, poiché si deve presumere che il giudizio degli elettori sulla giunta Toti, così come quello sul governo Conte, siano omogenei in tutta la Liguria, il crollo del centrodestra a Sarzana (meno 9 per cento) ha portato alla luce la serpeggiante insoddisfazione dei Sarzanesi verso i nuovi amministratori cittadini che - del centrodestra totiano - sono il disastroso terminale.



La constatazione di cui sopra trova indiretta conferma nel fatto che, mentre nel resto della regione Cambiamo! sopravanza la Lega all'interno della destra, a Sarzana è la Lega a superare nettamente per consensi il partito della sindaca, nel quale maggiormente si personifica l'immagine di chi amministra la città. Segno evidente che anche parte rilevante degli elettori della destra ha preferito - a Sarzana - esprimere un voto identitario e di protesta piuttosto che un voto premiale verso chi governa la città. Al segretario di Cambiamo! infine, che mette l'accento sui movimenti che si sono registrati nel centrosinistra in ambito consiliare, ricordiamo che mentre il centrodestra sarzanese è notoriamente in preda a gelosie, ripicche, ambizioni frustrate, salti del fosso e sgradite campagne acquisti, l'opposizione consiliare e quella in città sono vive, pugnaci, coordinate nella critica all'amministrazione, sottoscrivono documenti congiunti, elaborano posizioni unitarie, hanno acquisito la comune consapevolezza che a Sarzana una alternativa democratica, riformista, competente a questo fallimentare centrodestra è possibile e che occorre lavorare fin d'ora insieme per realizzarla".