Castagna (Pd): "Sotto l'albero della sindaca un pacco di trasparenza e umiltà"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Francesca Castagna, referente Pd Centro storico e Trinità



L'amministrazione di centrodestra che governa da poco più di un anno Sarzana ha vinto le ultime elezioni sbandierando il vessillo della trasparenza e del buon governo; in realtà dovrebbe andare a lezione di legalità visto l'approccio disinvolto con cui amministra la città.

Sui circoli ARCI ha imbastito una crociata, rimproverando alla passata amministrazione poca trasparenza nell'aggiudicazione dei locali. Poi però solo per alcuni circoli, alla naturale scadenza, é stato predisposto un bando pubblico, per altri il rinnovo è stato automatico.

E quest'estate l'amministrazione comunale ha tentato di collocare sulla spiaggia libera di Marinella alcuni chioschi in palese violazione della normativa vigente (tentativo sventato grazie alla pronta reazione del PD).

Per non parlare della recente vicenda delle giostre installate vandalicamente sulle aiuole e fra i vialetti dei giardini di Porta Romana in barba al regolamento comunale oltreche al più elementare buonsenso e buongusto.

La Sindaca tuttavia preferisce non rispondere nel merito, catalogare chi la critica (centinaia di cittadini, non solo i partiti di opposizione) come degli invidiosi frustrati e bearsi del meraviglioso spirito natalizio che - nella sua dimensione onirica - si respirerebbe in città (chiedesse proprio ai commercianti della periferia ma anche a quelli sinceri del centro storico...).

E per rendere chiara la sua esigenza di coltivare lo spirito cristiano della città si vanta di portare a Sarzana, per Natale, il villaggio di Babbo Natale, un musical timburtoniano, maghi, mangiafuoco, trampolieri e folletti che avranno - sui presepi dei Capuano allestiti dai volontari nell'Oratorio di Santa Croce - lo stesso effetto di Erode il grande sui neonati della Giudea...

Beh auguriamo alla Ponzanelli di trovare sotto l'albero - come regali - un pacco di legalità, uno di trasparenza e uno di umiltà e magari...un bell'orologio visto l'ormai leggendario cronico ritardo con cui si presenta agli appuntamenti istituzionali, ai concerti, alle conferenze, alle inaugurazioni ai quali ha garantito la sua presenza (quando proprio non dà buca) suscitando il disappunto degli astanti.



Francesca Castagna

Referente PD Centro Storico - Trinità