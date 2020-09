Castagna (Pd): "Scuola, destra lascia insoddisfatti anche suoi esponenti"

Sarzana - Val di Magra - Dunque lunedì 14, gradualmente, l'istituto scolastico superiore sarzanese riaprirà i battenti.

Lo hanno annunciato, nel corso di un incontro coi genitori aperto alla stampa, il Dirigente scolastico insieme al presidente del Consiglio di Istituto.

Le dichiarazioni rese dai due nella circostanza sono sorprendenti: essi hanno affermato di non aver avuto da Provincia e Comune "né risposte, né soluzioni, né collaborazione" relativamente alle classi delle elementari che avrebbero dovuto essere ospitate al Parentucelli-Arzela' solo provvisoriamente.

"Abbiamo fatto il possibile e con un po' di buona volontà si sarebbe potuto trovare una soluzione" ha concluso amaramente il presidente del Consiglio di Istituto avv. Pizzuto che - accidentalmente - è anche un autorevole esponente della maggioranza che governa Provincia e Comune...

Anche sul tema delle programmate "rotazioni" - che ha destato più di un malumore fra i genitori presenti - l'atteggiamento del Capo di istituto e dell'avv. Pizzuto è stato sorprendente: quest'ultimo ha esortato i genitori ad indirizzarsi a Sindaco e Presidente della provincia per avere spiegazioni, mentre il dirigente scolastico ha riferito della disponibilità a cooperare dei sindaci dei comuni vicini e invece di "scontri fra lui e sindaca e presidente della provincia" anche su questo argomento.

Insomma, l'operato degli enti locali a guida di destra comincia a lasciare insoddisfatte non solo le opposizioni, ma anche la categoria 'trasversale' dei genitori e perfino autorevoli esponenti delle stesse maggioranze di destra quando essi fanno encomiabilmente prevalere - come in questo caso - gli interessi che rappresentano (studenti, insegnanti, genitori...) alle appartenenze politiche.



Francesca Castagna

Assemblea nazionale Pd, vice segretario Dem Sarzana e candidata al consiglio regionale