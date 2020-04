Castagna (Pd): "Sabbadini reparto Covid, ci sono tanti interrogativi"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Francesca Castagna, membro Assemblea nazionale Pd



La proposta della sindaca di Sarzana di trasformare la casa di riposo Sabbadini in un vero e proprio reparto ospedaliero specializzato in Covid 19 è certamente dettata dal desiderio di risolvere un "problema nel problema", ma pone numerosi seri interrogativi, che forse spiegano il motivo per cui, come ammette la stessa Ponzanelli, "sarebbe il primo esempio in Liguria e in Italia"...Possibile che nessuno ci abbia pensato prima? La scarsa letteratura scientifica formatasi sul punto in queste poche settimane è certamente contraria. Raffaele Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, parla di "rischio di trasformare le Rsa in bombe biologiche" e sottolinea che "le Rsa non sono adatte, non hanno gli spazi, non hanno strutture separate, non hanno dispositivi di protezione individuale, né personale formato per gestire questo tipo di pazienti". Ed analoghe riserve ha espresso la Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche.

Effettivamente viene da chiedersi - in caso di delega alla Asl della gestione di questa inedita nuova struttura ospedaliera - con quali e quanti medici specialisti (oltre al volontaristico impegno del vicesindaco Eretta, specialista del linfedema) si farebbe realmente fronte alla nuova funzione, con quali infermieri specializzati, con quali attrezzature, senza sguarnire presidi ospedalieri già altamente sotto stress...

E i dubbi si accrescono se - come sembra - nel "nuovo ospedale Sabbadini" venissero trasferiti anche i degenti nel reparto di geriatria...

Fra l'altro Alisa, con deliberazione n. 109 del 24 marzo che la sindaca sembra ignorare, ha deliberato l'attivazione di una nuova tipologia di struttura temporanea sociosanitaria extraospedaliera per pazienti fragili non autosufficienti Covid 19 positivi, a termine, raccordata con la rete dei servizi sociosanitari e sanitari.

Inoltre il Primario di Malattie Infettive Artioli ha appena rassicurato che le ordinarie strutture ospedaliere sono in grado di far fronte all'emergenza (così implicitamente smentendo le premesse del provvedimento di Peracchini che ha respinto la nave di Costa Crociere).

Sorge allora il serio dubbio se non sia meglio, invece di trasformare la casa di riposo di Sarzana in un sofisticato reparto ospedaliero, chiedere al gestore - che ha la possibilità di farlo alla Spezia (dove dispone di una struttura pronta) - di adottare lo strumento individuato da Alisa (una struttura sociosanitaria temporanea).

Se ciò (inspiegabilmente) non fosse possibile, sarebbe comunque meglio selezionare gli ospiti dell Sabbadini infetti secondo la gravità, facendo seguire quelli a media o bassa intensità all'interno della attuale struttura dai loro medici curanti, con la consulenza degli pneumologi Asl, indirizzando quelli più gravi verso la struttura ospedaliera (come sta accadendo oggi) e trasferendo i pochi negativi in una piccola struttura di accoglienza.

Così sarà forse possibile più realisticamente garantire ai nostri anziani ospitati dalla Sabbadini - come è giusto - l'opportunità di 'uscire dal tunnel' nella stessa misura in cui questa opportunità è offerta ai più giovani, ed anzi non dimenticando che - come scrive la Sindaca - l'umanità impone maggior tutela (e non un interessamento 'di serie B') nei confronti di chi è più debole ed indifeso.



Francesca Castagna

Assemblea Nazionale Pd