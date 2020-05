Castagna (Pd): "Perché Sarzana non misura la temperatura a chi entra in Comune?"

Sarzana - Val di Magra - "Sempre in attesa delle ulteriori misure governative e regionali, il Comune di Sarzana non potrebbe adottare minime misure di sicurezza per l'accesso a Palazzo civico quali la rilevazione della temperatura corporea? Insieme all'installazione di qualche punto dispenser con disinfettante, sarebbero misure a tutela dei cittadini e dei dipendenti". Così Daniele Castagna, capogruppo Pd nel consiglio comunale sarzanese. Che nell'esprimere via social le sue considerazioni ha allegato il testo dell'ordinanza del Comune della Spezia, che tra le varie misure prevede appunto la misurazione della temperatura prima di entrare a Palazzo civico.