Castagna (Pd): "Gestione del personale comunale sarzanese miope e contraddittoria"

Sarzana - Val di Magra - “Il personale del Comune andrebbe ringraziato perché anche in questa fase pandemica ha fatto un gran lavoro, anche per sopperire alla mancanza di organizzazione della giunta che non dialoga col personale né con i sindacati ma si incensa continuamente dando la colpa a chi c'era prima”. Così Daniele Castagna, capogruppo Pd nel consiglio comunale di Sarzana. In merito alla gestione del personale di Palazzo Roderio l'esponente dell'opposizione osserva: “Questa amministrazione ha ridotto gli importi delle somme promesse ai dipendenti, quanto alle 'progressioni orizzontali' non ha inventato niente di nuovo visto che si tratta di un istituto contrattuale nazionale. È vero che sono state ferme per anni ma questo è da ricondursi al “blocco” dei contratti nazionali messi in atto dai vari governi che si sono succeduti negli ultimi anni di crisi”. Quanto al riconoscimenoe per una valente dipendente – spiega Castagna – è determinata dalla massiccia fuga di personale, con gli uffici che hanno perso molte figure di riferimento”. Infine il consigliere ricorda “La perdita della causa con l'avvocato civico, il fatto che il nuovo avvocato civico non abbia ancora un accordo scritto, un'altra causa persa con una dipendente” e “una gestione contraddittoria, miope e non concertata dei rapporti con i dipendenti”.