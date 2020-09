Castagna (Pd): "Appello contro l'astensionismo: ragazzi non restate a guardare"

Sarzana - Val di Magra - "Salve ragazzi: i vostri vent’anni sono un’età meravigliosa. Lo so quello che di più avete nel cuore e chiedete: un lavoro certo per costruire il vostro futuro. Avete ragione. anche la provincia della Spezia ha pagato e sta pagando un prezzo salato alla disoccupazione giovanile. So anche del vostro disamore verso la politica dalla quale vi sentite traditi. Vi chiede però di non rimanere indifferenti perché in questo modo decidono gli altri per voi". Appello al voto di Francesca Castagna, candidata ad un posto nel prossimo consiglio regionale della Liguria: "Andate a votare alle elezioni regionali di domenica 20 e lunedì 21 settembre. L’astensionismo, le cui punte maggiori sono tra i 18 e i 34 anni, è un male da combattere. Non vi chiedo di credermi sulla parola, ma andate a visitare il mio sito e se vi convince il mio programma, vi chiedo di votare il mio partito, il Pd, e scrivere la preferenza Castagna. Ho bisogno del vostro aiuto. Sono un avvocato, da anni mi impegno nel sociale per la nostra comunità. In Liguria serve una svolta: non più Toti e i favori ai potenti, ma lavoro e opportunità per tutti i giovani. Dopo l'esito elettorale, se andrà bene, venite pure a trovarmi nei miei uffici politici. Sarò felice di lavorare in Regione con l'aiuto di esperienze dirette di voi giovani, con le richieste e le idee di chi cerca un'occupazione per essere indipendente".