Castagna: "Grandi aspettative per i piccoli borghi e sviluppo grazie alla fibra ottica"

Sarzana - Val di Magra - "La nostra Liguria è una terra che si affaccia sul mare e proprio per questo rappresenta un’ideale di bellezza. Quasi unico nel mondo. Ma è anche un entroterra di piccoli borghi, vero scrigno di perle. E allora, quando saremo alla guida della Regione, dobbiamo pensare subito a progettare interventi per consentire ai piccoli comuni di esprimere tutte le loro qualità. Iniziando a mettere sotto la lente di ingrandimento collegamenti con la costa rispettosi dell’ambiente. Collegamenti che non siano solo infrastrutturali in senso classico ma portino la tecnologia digitale laddove il territorio ne è sguarnito". Lo afferma Francesca Castagna, candidata alle elezioni regionali per il Partito democratico.



"Penso a un grande piano di sviluppo per dare modo alle persone e alle attività di vivere bene. Portando la fibra nei posti più lontani, attuando una politica di ripopolamento anche grazie ai finanziamenti della legge dei piccoli centri, definendo piani di tutela del territorio e rilanciando le scuole e i negozi di montagna. Un contesto del genere - prosegue Castagna - rappresenta un impulso allo sviluppo dei piccoli paesi liguri (come ce ne sono tanti in tutta la provincia della Spezia) per la rinascita di un’economia basata sul turismo. Non certo quello di massa, ma quello rivolto ad attività sostenibili (quali gli sport del benessere) e alla valorizzazione dei prodotti del territorio".