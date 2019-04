Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo ricevuto la segnalazione di una cassetta stradale dell’Enel aperta in via Don Minzoni, vista la situazione di pericolosità abbiamo contatto immediatamente i vigili urbani per recarsi sul posto e chiamare i tecnici per il ripristino della sicurezza. Riteniamo importantissimo che i cittadini all’individuazione del danneggiamento o la manomissione anche accidentale di impianti elettrici sulle vie pubbliche lo comunichino tempestivamente per la tutela dell’incolumità di tutta la comunità". Lo fa sapere il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle di Vezzano.