Casse di laminazione a Fiumaretta, Insieme per Ameglia presenta un'interrogazione

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo presentato un'interrogazione urgente in merito alla previsione di una cassa di laminazione dei parcheggi di Fiumaretta, annunciata dal Sindaco De Ranieri e dall'Assessore Regionale Giampedrone.



Vogliamo capire come sia possibile prevedere una cassa di laminazione in una zona in cui il piano delle spiagge appena approvato prevede parcheggio pubblico e parcheggio pertinenziale per le attività balneari.

Noi crediamo che le due cose siano incompatibili: non si può far parcheggiare i veicoli in una zona in cui, in caso di piena, viene deviato il canale Fabbricotti.

Chiediamo inoltre come verranno organizzati i parcheggi nella prossima estate. In particolare chiediamo se a Fiumaretta i parcheggi pubblici - che dovranno essere individuati nella zona prevista dal piano delle spiagge - saranno gratis o a pagamento e da chi saranno gestiti.



Gruppo consiliare Insieme per Ameglia