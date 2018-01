Caso velox, Insieme per Ameglia: "Il silenzio di sindaco e Prefetto indigna"

Sarzana - Val di Magra - "Proseguono le code in Comune di utenti multati dall'autovelox. Per lo più le multe sono per velocità al di sotto dei 75 km/h e quindi per una velocità che non sarà sanzionata quando verrà alzato il limite ai 70, come annunciato dal Sindaco. Indigna il silenzio delle autorità preposte, in primis Sindaco e Prefetto". E' quanto affermano i consiglieri di Insieme per Ameglia i quali proseguono: "Il Sindaco avrebbe potuto e potrebbe ancora agire in autotutela dato che l'autovelox presenta palesemente diversi profili di illegittimità. Il Prefetto poi sa benissimo di non aver autorizzato quell'autovelox e ben avrebbe potuto prendere il torto per le corna. Invece niente, si é preferito abbandonare gli utenti al loro destino è per loro la scelta è stata tra: pagare oppure ricorrere al Giudice di Pace nei 30 giorni e in questo caso nasce il problema dei costi di giustizia, dato che la Cancelleria ha comunicato alle centinaia di ricorrenti che esiste un problema interpretativo e potrebbero essere richiesti conguagli. Si aggiunga che gli utenti devono sostenere anche pagare un avvocato. Possono ancora ricorrere al Prefetto - sottolineano Fontana, Benelli, Caselli e Pisani - ricorrere al prefetto nei 60 giorni ma in quel caso se si perde la sanzione viene raddoppiata. Noi chiediamo che il Prefetto intervenga con decisione al più presto facendo chiarezza mentre tanti sono gli utenti che sono stati incoraggiati allo sportello comunale a pagare e che poi invece hanno capito che se avessero fatto ricorso avrebbero avuto delle chances di vederlo accolto. Insomma, chiediamo al Prefetto se c'è di battere un colpo".