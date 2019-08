Caso Iacopi, Lega al Pd: "Dimettetevi voi, Mattarella non tutela interessi nazionali"

Sarzana - Val di Magra - Dopo le critiche ricevute dal capogruppo in consiglio comunale Emilio Iacopi per il post contro Mattarella (QUI)il gruppo del Carroccio interviene con una nota per respingere gli attacchi del Partito Democratico e riprendere il Presidente della Repubblica.



"Gli unici che dovrebbero avere la dignità di dimettersi - si legge - sono proprio quelli del Pd, che hanno svenduto l’Italia alla Germania e alla Francia con Renzi e oggi ci riprovano attraverso Conte. I dati che arrivano dai mercati che plaudono alla nascita di questo Governo fanno rabbrividire perché da questo si intravede quello che si prospetta: un asservimento totale all’Europa delle banche, delle lobby e agli amici di Benifei, Soros per primo. Quindi è evidente che Mattarella non ha fatto quello che è nel suo mandato, cioè quello di tutelare gli interessi nazionali. Chi oggi grida al rispetto delle istituzioni è lo stesso che ha difeso chi tirava un estintore contro un carabiniere, gli stessi che erano a bordo mentre la ONG speronava l’imbarcazione della Guardia di Finanza. L’unico difetto di Iacopi è quello di essere un uomo libero, tanto da apparire talvolta inopportuno, contrariamente a loro che sono al servizio di chi vuole uccidere il popolo italiano".