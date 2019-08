Caso Iacopi, Giorgi (M5S): "Vilipendere Mattarella è inaccettabile"

Sarzana - Val di Magra - “Anziché inveire contro il Capo dello Stato prendetevela con lo stratega che ha creato la crisi di Governo senza ponderare la conseguenza”. Così Federica Giorgi, capogruppo a Sarzana del M5S in merito all'attacco del collega della Lega Emilio Iacopi al Presidente Mattarella.

“Siamo – sottolinea - in una Repubblica parlamentare che si fonda sulla Costituzione, non in quella del Papeete. Arrivare a vilipendere il Capo dello Stato perché ha osservato la Costituzione è inaccettabile. Se i presupposti – conclude ironicamente - per la discesa nelle piazze sono questi, complimenti per la protesta”.