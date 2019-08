Caso Iacopi, Caleo: "Non pensavo che un consigliere comunale potesse arrivare a tanto"

Sarzana - Val di Magra - “Ho sempre guardato e guardo tutt’ora con rispetto e ammirazione all’Arma dei Carabinieri. Da cittadino, a uomo delle istituzioni, ho sempre trovato nella loro divisa un punto di riferimento, una sicurezza, la bellezza dello Stato che si organizza. Lo stesso Stato Democratico dove ognuno di loro ha prestato giuramento”. Così Massimo Caleo, ex senatore ed ex sindaco di Sarzana, che prosegue: “Quando ieri sera un amico mi ha spedito la foto del Presidente Mattarella con su scritto “Traditore della Patria” condivisa nel suo profilo Facebook dal Capogruppo della lega Emilio Iacopi, che è anche un sottufficiale in servizio dei Carabinieri, credevo fosse uno scherzo. Non pensavo che un consigliere comunale potesse arrivare a tanto, ancor di più se quel consigliere è un carabiniere in servizio. Ebbene non era uno scherzo era la realtà. Si è arrivati a questo livello di odio di Vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica”.



“Non invoco nulla – puntualizza - sapendo che l’Arma, come sempre ha dimostrato, agirà nel modo che riterrà più opportuno e giusto. E io rispetterò le sue decisioni. Invoco invece una forte presa di posizione, come sta già succedendo, da tutti quelli che hanno a cuore le istituzioni democratiche, per fortuna ci sono sia a sinistra che a destra, e censurare decisamente quel gesto. Chiedo anche al Sindaco di prendere le distanze da quel sciagurato post. Lei dovrebbe avere la foto di Mattarella nel suo studio, non può tollerare che si infanghi l’immagine di una persona che rappresenta lo Stato Democratico. Il Presidente di tutti gli Italiani. TUTTI. Comprendo benissimo che è un momento difficile, complicato ma è proprio da chi rappresenta le Istituzioni, a tutti i livelli, che ci si deve aspettare più moderazione, riflessione e senso di responsabilità. Mi dicono anche – conclude Caleo – che il post è stato rimosso, dopo che è stato in bella mostra per diverse ore. Non importa, si cominci con il chiedere scusa e a rendersi conto di ciò che è stato fatto. Per il resto, ognuno faccia la sua parte, senza retorica e disonestà intellettuale”.