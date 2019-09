Casini e Raschi lasciano il Pd e passano a Italia Viva

Sarzana - Val di Magra - Come anticipato nei giorni scorsi all'indomani dell'annuncio di Matteo Renzi della nascita di un suo nuovo partito, oggi i consiglieri comunali di Sarzana Beatrice Casini e Umberto Raschi hanno ufficializzato il loro addio al Pd con il passaggio a “Italia Viva”, nuova formazione dell'ex premier.

“La mia prima decisione politica risale al maggio del 2013 – ha spiegato Casini, assessore nella giunta Cavarra - quando, appena ventenne, decisi di mettermi in gioco e di candidarmi per il consiglio comunale della mia città. Fu il progetto politico di Matteo Renzi a rompere, in me, quel muro di rassegnazione e di sfiducia nei confronti della politica (e di chi la fa)...che spesso e volentieri accomuna le giovani generazioni.

Il mio cammino inizia da lì. Da un progetto politico ambizioso che per la prima volta ho sentito vicino, inizia dall’entusiasmo di mettere sul campo idee riformiste, dalla positività di guardare al futuro e dal coraggio di dare ascolto, vita e finalmente voce, a quella fetta di giovani elettori che secondo canoni antichi, non avrebbe avuto spalle abbastanza larghe da reggere un confronto “di quelli tosti”. Figuriamoci un’elezione.

Proprio in quell’anno ebbi l’onore di essere eletta in consiglio comunale e a seguire, di far parte della squadra di governo della città in cui sono cresciuta, in cui vivo e che amo più di ogni altra.

Sono orgogliosa di aver investito anni, passione e dedizione alla gestione della cosa pubblica. Sono felice di non aver mai abbandonato l’entusiasmo di guardare oltre l’ordinario e di sognare, insieme ai miei colleghi, la crescita e lo sviluppo della città di domani. Il Pd e’ stata anche la mia casa, il punto di partenza di un cammino in cui ho conosciuto persone straordinarie, preziose per me, che oggi come ieri ho nel cuore. La scelta di entrare in “Italia Viva” è sicuramente quella meno comoda sotto ogni punto di vista, ma credo anche di maggior coerenza con il mio percorso, sin dal principio. Non ho fatto calcoli, non m’interessa. Ho messo in fila tutto ciò vedo muoversi fuori, e frenare dentro. Ho preferito quindi l’entusiasmo del domani alla nostalgia del passato, i temi e le idee di tutti alle paradossali e distruttive dietrologie di correnti interne. Ed e’ per questo che continuerò con convinzione e con la stessa passione, a guardare al futuro con Matteo Renzi e Italia viva”.



Sulla stessa lunghezza d'onda anche Raschi, entrato in consiglio comunale dopo l'uscita di Alessio Cavarra un anno fa. “Nella vita molto spesso ci troviamo di fronte a scelte importanti, non certo facili o tanto meno superficiali. Ricordo bene quando nel 2013 scelsi di mettermi in gioco perché sognavo di cambiare e migliorare le cose intorno a Me, ricordo la famosa buca davanti casa, ricordo le prime riunioni nel quartiere, i primi incontri e anche le prime discussioni, un percorso fatto di impegno, fatica e sacrifici che mi rende ogni giorno orgoglioso delle mie scelte e che non rinnegherò mai.

Oggi però è il momento di nuove sfide, il mondo viaggia alla velocità della luce e stare al passo dei tempi non è più sufficiente, ci vuole la forza di pensare il futuro e il coraggio di costruirlo”.

“Ecco perché lascio il Partito Democratico – dice oggi - sono pronto a ripartire da zero per costruire un qualcosa di completamente nuovo, fuori da quelle logiche noiose che hanno allontanato tanti (troppi) dalla politica, voglio dare una mano a costruire quelle risposte che si aspettano da tanto tempo. Ringrazio i tanti con cui ho condiviso questi anni di percorso, non pretendo che tutti capiscano ma mi auguro che non venga mai meno il rispetto e la stima reciproca costruita in tutto questo tempo. Auguro a chi resta un grande in bocca al lupo, perché da oggi non sarete miei avversari, tutt’altro, quelli sono e restano altri, si può percorrere la stessa strada ma in modo diverso. Con grande serenità, ho fatto la mia scelta, una scelta di coraggio. Una scelta di cuore”.