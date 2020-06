Casini e Raschi: "Pronti a chiedere annullamento del bando per le spiagge libere"

Sarzana - Val di Magra - “Due anni fa in consiglio comunale Iacopi parlava di ”interessi di bottega”, l'anno scorso chiedeva a gran voce un bando per la gestione delle spiagge libere e oggi che è stato fatto vede fra gli affidatari di un tratto di litorale una società a cui partecipa anche sua moglie”. Così i consiglieri comunali di Italia Viva Sarzana Beatrice Casini e Umberto Raschi in merito alla vicenda del bando per il litorale e le dimissioni dell'ormai ex consigliere leghista.



“Domani – proseguono gli esponenti dell'opposizione – faremo un accesso agli atti chiedendo tutta la documentazione e se necessario solleciteremo anche l'annullamento della gara. Quello indetto dell'amministrazione Ponzanelli doveva essere un “bando riservato ai gestori degli stabilimenti balneari adiacenti, ai titolari di chioschi che insistono sulle stesse e ai proprietari privati delle aree territoriali”, parola di sindaco, ma questa società sembrerebbe non avere i requisiti necessari anche perché è stata costituita nel novembre 2019 e ha avviato la sua attività solo pochi giorni fa”.



“Le dimissioni di Iacopi – concludono Casini e Raschi – confermano infine lo sgretolamento della Lega di Sarzana che dopo Cecati e Podestà perde un altro consigliere”.