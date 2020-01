Casini e Raschi: "Pianoforte del Comune resti a Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - I consiglierei comunali di Italia Viva Sarzana Beatrice Casini e Umberto Raschi hanno presentato un ordine del giorno relativo alla convenzione recentemente siglata dall'amministrazione con l'Istituto Cardarelli della Spezia per la custodia e la manutenzione ordinaria del pianoforte 'grancoda' di proprietà del Comune. (QUI)



“Riteniamo e chiediamo – sottolineano - che lo strumento di proprietà della città di Sarzana, trovi qui una sua collocazione. E’ un bene che può essere utilizzato per promuovere cultura, e non uno strumento di cui sbarazzarsene. Dal 2013 al 2018 (in attesa dei lavori di ristrutturazione del teatro degli Impavidi) e’ stato utilizzato, di concerto con le associazioni del territorio, per importanti e partecipati appuntamenti musicali nella sala consiliare di Sarzana. Non è vero – ribadiscono Casini e Raschi - che non esiste in città un luogo, o un soggetto, che possa ospitarlo e occuparsene. Abbiamo un Liceo e molte associazioni culturali (che insegnano musica) che potrebbero valorizzarlo. Chiedendo l'immediata recessione della convenzione, suggeriamo alcune ipotesi alternative: l'associazione Accademia arti musicali Sarzana conosciutissima per i grandi risultati nazionali anche dei suoi allievi, l'associazione il Pianoforte che fintanto che non si è insediata l’amministrazione Ponzanelli, quindi fino al 2018 ha svolto la rassegna “ concerto in sala consiliare” domeniche in musica nel palazzo comunale e infine l'Accademia Bianchi, oltre ovviamente al Liceo Parentucelli Arzelà”. Nell'ordine del giorno gli esponenti di Italia Viva sottolineano infine come la convenzione “provochi un evidente danno al patrimonio artistico e culturale della città, privando i cittadini della possibilità di godere di un bene simile”.