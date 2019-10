Casini e Raschi (Italia Viva): "Puc, cittadini siano veri protagonisti"

Sarzana - Val di Magra - Finalmente, dopo mesi di pubbliche richieste e consistenti ritardi, apprendiamo l’inizio dell’iter per la redazione del nuovo PUC. Siamo orgogliosi di aver portato a termine, nella scorsa legislatura, l’affidamento di questo importante compito all’architetto Stefano Boeri, di chiara fama internazionale, che darà un nuovo impulso alla nostra città, con una visione innovativa, per un futuro di crescita e di importante sviluppo.

Il PUC è lo strumento che per definizione delinea sviluppo e crescita complessiva di un territorio. E i sarzanesi dovranno esserne i veri protagonisti.

Chiediamo quindi all’amministrazione di avviare da subito una fase di confronto e di ascolto con l’intera città, che dovrà essere poi costante per il monitoraggio degli sviluppi.

Il gruppo consiliare di Italia Viva fara’ la sua parte e si impegnerà, con spirito propositivo, perché ciò avvenga.

Dal PUC firmato Boeri/Giuliani passa il futuro della città. E’ un argomento troppo importante che non può e non deve essere gestito e disegnato a Palazzo. Noi saremo disponibili ma e’ fondamentale che i cittadini sarzanesi siano i veri protagonisti.



Beatrice Casini e Umberto Raschi

Consiglieri comunali Italia Viva Sarzana