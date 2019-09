Casini e Raschi (Italia Viva): "Distribuzione borracce utile ma non risolutiva"

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo di Italia Viva ha presentato ieri, in occasione della terza giornata di sciopero globale contro il cambiamento climatico, un ordine del giorno con cui si chiedono impegni precisi all'Amministrazione Comunale Sarzanese. “Oltre alla somministrazione delle borracce agli studenti, che riteniamo un'azione utile ma non risolutiva – affermano Casini e Raschi - proponiamo l'avvio della campagna Sarzana Plastic Free per sensibilizzare gli esercizi commerciali e i loro clienti ad abbandonare le plastiche monouso come bicchieri, posate, piatti e altri contenitori a favore di materiali alternativi, riciclabili e facilmente riutilizzabili. Chiediamo l’installazione di ulteriori distributori pubblici di acqua potabile in città e nei quartieri, (sulla scia di quella che già nel dicembre 2013 era stata installata in Piazza Pertini) perché non è sufficiente avere le borracce e poi riempirle con l'acqua in bottiglia acquistata al supermercato. Chiediamo inoltre di promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione con iniziative, convegni ed incontri formativi sull'importanza della tutela dell'ambiente e il contrasto al cambiamento climatico”. “Quella di ieri è stata una movimentazione DI VITA, di vita vera. Di giovani che chiedono risposte e azioni concrete a quegli adulti che hanno battuto sul tempo. Crediamo sia importante l’informazione, fatta attraverso politiche di educazione ambientale a partire dalle scuole per far sì che si arrivi ad una rivoluzione culturale in merito. Se continueremo a sottovalutare il tema ambientale o a considerarlo come un problema “lontano” e secondario, saremo costretti poi ad agire con azioni forzate quando ormai sarà troppo tardi”.