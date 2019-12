Casini a Ponzanelli: "Due anni fa gridava allo scandalo ma le scuole sono sempre uguali"

Sarzana - Val di Magra - “Sentir parlare in consiglio comunale Cristina Ponzanelli è già di per sé un evento straordinario. Che diventa eclatante quando si assiste alla lettura, da parte sua, di un intervento da brividi”. Così Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva a Sarzana in merito al tema delle scuole dibattuto nell’ultimo consiglio comunale. “Forse il Sindaco ha memoria breve, ma vorrei ricordare che è la stessa persona che in piazza Matteotti, in campagna elettorale e a fianco dell'allora Ministro Salvini, gridava allo scandalo sulla sicurezza delle scuole e che testualmente affermava di sentire lei stessa la responsabilità di poter mandare i figli dei sarzanesi in scuole sicure e che se eletta avrebbe risolto immediatamente il problema degli edifici scolastici”.



“A lei chiedo quanto ancora ha intenzione di prendere in giro la città con i suoi racconti fiabeschi e con quegli slogan vuoti rispetto ai quali ormai non abbocca più nessuno. La verità è che a distanza di 2 anni dalla sua elezione, oggi i figli dei sarzanesi continuano ad andare tutte le mattine in quelle stesse scuole che, già due anni fa (Poggi esclusa), non raggiungevano l'indice minimo di vulnerabilità sismica di 0.60. La Ponzanelli decise di chiudere la scuola Poggi nonostante la normativa non lo imponesse, che presentava un indice di vulnerabilità sismica di 0.15.

Ha poi proseguito trasferendo 200 studenti nell'edificio accanto, le Carducci, che ha un indice di 0.20 e altri 110 alunni all'Arzelà, che ha un indice di 0.25. Nessuno di questi, ad oggi, raggiunge la soglia minima di vulnerabilità sismica. Forse considerato il periodo natalizio, il sindaco pensa di aver a che fare con il Paese dei Balocchi”.



“Negli anni precedenti sono stati investiti oltre 5 milioni di euro sugli interventi strutturali dei plessi scolastici comunali e se oggi si può permettere di abbellire il pavimento oppure decorare le aule, la Ponzanelli dovrebbe avere l'onestà intellettuale di ammettere quanto fatto in precedenza.

Se nel plesso di Crociata oggi possono stare i bambini, è perché il tetto di quella struttura è stato negli anni precedenti completamente riqualificato e liberato dall'eternit che lo componeva.

Se può realizzare un pavimento più bello nella scuola di Marinella - conclude Casini - è perché negli anni precedenti sono state fatte opere strutturali indispensabili. Tutte le scuole periferiche sono state oggetto di interventi, compresa la scuola materna Mattazzoni, l'asilo nido Tendola e il Lalli, del quale lei si è preoccupata esclusivamente del taglio del nastro inaugurale”.