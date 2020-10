Casini a Innocenti: "Si preoccupi dell'operato di questa amministrazione"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il botta e risposta fra maggioranza e opposizione sulla vicenda dei volontari che hanno deciso di lasciare la Protezione Civile di Sarzana in disaccordo con l'amministrazione (QUI). "Dispiace che 12 persone che da anni dedicano volontariamente tempo e dedizione al territorio abbiano deciso di rassegnare le dimissioni - riprende oggi Casini (Siamo Sarzana) - sono certa che sia stata per tutti loro una scelta sofferta ma ponderata. Per questo motivo mi rammarica che ad oggi non sia stata fatta chiarezza sulle motivazioni che davvero li hanno portati ad abbandonare i rispettivi ruoli.

Mi auguro che presto ciò avvenga e riassumino quel che hanno scritto nelle lettere indirizzate all’amministrazione.

All’Innocenti (qui) vorrei dire di iniziare a preoccuparsi dell’operato di questa amministrazione visto e considerato che, ahi noi, e’ in carica (sulla carta) da oltre 2 anni. I volontari si sono dimessi oggi. Quindi si interroghi sul perché ciò e’ accaduto piuttosto che tentare maldestramente di distogliere l’attenzione sul problema, con la solita solfa della colpa di “quelli di prima”. Ormai e’ una barzelletta. Non mi sono mai tirata indietro nel prendermi le responsabilità del mio operato. E mai lo farò. La sottoscritta non si è mai rivolta ad alcun volontario con quel triste metodo, che non mi appartiene. E penso lo possano confermare gli interessati".