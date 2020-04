Casini a Iacopi: "Consiglio comunale non è un circo, sindaco prenda le distanze"

Sarzana - Val di Magra - “Credo che Iacopi non abbia ancora ben chiaro il ruolo che e’ chiamato a ricoprire ma quel che ci tengo a ricordargli e’ che il consiglio comunale non è un circo, lui non è il capo clown ma bensì, nostro malgrado, un rappresentante dei cittadini sarzanesi”. Questo l'affondo di Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale. “Di quella città tanto piccola ma con una grande, immensa e bellissima storia e orgoglio antifascista. Una città Medaglia d’argento al Valor Militare, una città che avuto come sindaci Arnaldo Terzi e Paolino Ranieri”.



“Eppure – aggiunge dopo il post a tema 25 aprile del collega di maggioranza (QUI) - la massima aspirazione per un consigliere comunale dovrebbe essere quella di rendersi utile alla collettività, non di farla vergognare ad ogni uscita di fronte a tutta Italia. Alla Sindaca chiedo di fare uno sforzo, e di alzare la testa. Di prendere velocemente le distanze e condannare pubblicamente la vergognosa uscita del suo consigliere. Lei – conclude Casini - ha il dovere istituzionale di difendere i tanti sarzanesi che hanno combattuto, e morirono, per regalare oggi, e noi tutti, il bene più prezioso, che è la libertà”.