Casini a Eretta: "Questa è una battaglia comune, amministrazione ci convochi"

Sarzana - Val di Magra - Prosegue il botta e risposta social sui servizi sociali fra il vicesindaco di Sarzana Costantino Eretta e l'esponente dell'opposizione Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva. “Mi fa piacere – ha scritto oggi quest'ultima - che dopo la mia segnalazione l’assessore Eretta dica che sarà attivato un numero dei servizi sociali. Bene, e’ già qualcosa. Adesso, in modo contingentato, si deve aprire al pubblico anche perché nei prossimi giorni amministrazione e uffici dovranno collaborare per distribuire i 118.000 euro di contributi statali che arriveranno a Sarzana per le famiglie in difficoltà. Quindi, per favore, basta con la storia che ogni qualvolta l’opposizione parla, o e’ per elemosinare visibilità oppure per fare sciacallaggio. Questa e’ una battaglia comune – ha puntualizzato Casini - che sin dal primo momento ci ha visti tutti indistintamente uniti nell’avanzare proposte. Io personalmente ne avrei ancora qualcuna da fare, dopo questa appena avanzata e dopo la riduzione dei tributi che ho visto esser stata in parte accolta. Sarebbe bene, piuttosto, che l’amministrazione ci convocasse, ci ascoltasse e ci informasse. Lo faccia nelle sedi o con le modalità opportune e non attraverso post su Facebook”.