Casini: "Sulle scuole Avidano tenta di distogliere l'attenzione dal merito"

Sarzana - Val di Magra - “La risposta dell’esponente leghista Avidano rispetto alla mia denuncia sulla sismicità delle scuole Carducci e Arzela’ non è che la conferma della reale identità di questa forza politica al governo della città: totale assenza di contenuti ma tante chiacchiere e slogan d’effetto che tutto fanno tranne che stare sul punto della questione”. Non si è fatta attendere la replica di Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva, all'esponente della maggioranza (QUI) alla quale chiede “per quale motivo tenta di distogliere l’attenzione dal merito e dalla sostanza, e per quale motivo non provvede piuttosto a smentire pubblicamente quanto da me affermato?”.



“E’ vero oppure no che la scuola Carducci così come l’Arzela’ hanno ancora oggi un indice di vulnerabilità sismica inferiore rispetto alla soglia minima di 0.60? E’ vero oppure no che negli anni precedenti sono stati investiti oltre 5 milioni di euro su interventi strutturali dei plessi scolastici della città? E’ vero oppure no che il suo Sindaco, in piazza Matteotti e a fianco dell’ex Ministro Salvini, affermo’ che se eletta avrebbe immediatamente risolto il problema della pericolosità delle scuole?

E’ vero oppure no che il presidente del consiglio Rampi, ancora in quel momento all’opposizione, affermava che bisognava trovare una soluzione, anche drastica, “da terremotati” ma sicura, che era l’acquisto di container da adibire ad aule scolastiche. Avete cambiato idea ora che siete al governo? Oppure le scuole sono diventate automaticamente sicure con l’elezione del Sindaco Ponzanelli? Delle due una”.



“Si metta l’anima in pace Avidano – prosegue - sono il candidato consigliere comunale più votato dell’assise e, che piaccia o meno, porterò avanti con infinito onore e fino all’ultimo giorno il compito che dai cittadini mi e’ stato affidato.

Non smetterò di denunciare ciò che non va e continuerò a difendere quel che merita di essere difeso non con slogan ridicoli, ma con dati oggettivi. L’ho fatto per la rotatoria di piazza San Giorgio, quando nonostante non vi fosse ancora un progetto, l’amministrazione continuava a dire il contrario. Potrei continuare con le giostre installate senza autorizzazione nei giardini di porta Parma (autorizzazione arrivata 6 giorni dopo la mia denuncia), fino ad arrivare al caso sicurezza sulle scuole, per le quali a parlare sono le perizie che lei stessa ben conoscerà. Per non parlare delle sue affermazioni sugli atti vandalici fatti da “persone pagate per danneggiare l'immagine della nuova amministrazione”. Iniziate voi, lei la sua maggioranza e tutta questa amministrazione, ad assumervi la responsabilità, ad ammettere anche l’incapacità governativa, ma senza ogni volta cercare un terzo responsabile su cui scaricare la colpa: “gli altri” “gli uffici” “maris” “Acam-Iren” “Enel” e “Marinella Spa”. Le assicuro – conclude Casini - che a distanza di due anni, ed avendo preso coscienza di ciò che e’ la poca sostanza, molti Sarzanesi che pensavano di poter voltare felicemente pagina oggi desidererebbero soltanto il tasto “rewind”. Riavvolgere velocemente il nastro e cambiare l’esito di quelle elezioni”.