Casini: "Struttura complessa di radiologia non venga depotenziata"

Sarzana - Val di Magra - “Viste le ultime e preoccupanti vicissitudini e il silenzio calato sull'Ospedale San Bartolomeo ed in particolare quelle legate alla struttura di Radiodiagnostica, ho presentato questa mattina un'interrogazione chiedendo un fattivo impegno del sindaco e dell’assessore ai servizi sociali”. Lo afferma Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale di Sarzana. “Dopo l'abbandono del Primario Ilan Rosenberg del dicembre 2018 – prosegue – oggi assistiamo a quello del radiologo e senologo Brizzi, entrambi diretti all'Asl 4. Entrambi sono riusciti, a partire dal 2014, a raggiungere risultati eccellenti in termini di servizio e di prevenzione al tumore al senso, rendendo il polo di Sarzana un esempio per la sanità anche al di fuori della Regione”.



“Vorrei ricordare – sottolinea – due appuntamenti che personalmente ho avuto l’onore di poter seguire nella scorsa legislatura, entrambi con la collaborazione di Rosenberg e Brizzi: l'istituzione della giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, prima edizione maggio 2015 e poi nel maggio 2018 l'iniziativa del concerto benefico agli Impavidi grazie al quale siamo riusciti ad acquistare e consegnare nuovi strumenti medici ed il mobilio necessario per la stanza poi adibita a “spogliatoio” delle donne che si apprestano ad eseguire l’esame di Screening Mammografico”.



Nella sua interpellanza Casini chiede al sindaco “se è intenzionata ad adoperarsi per scongiurare il depotenziamento del reparto”, “se è intenzionata a fare si che permanga la Breast Unit dell'ospedale San Bartolomeo e, in caso affermativo, in che modo”. E infine “la percentuale di risposte raggiunta nel 2018 all'invito rivolto alle donne di sottoporsi all'esame di screening mammografico”.