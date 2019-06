Casini: "Sorprendente silenzio dell'amministrazione sulla discarica di piazza Ricchetti"

Sarzana - Val di Magra - "Rispetto alle proteste di cittadini, dei giorni scorsi, relativi all’indecorosa situazione dell’area ecologica (trasformata in discarica) di Piazza Don Ricchetti, sono sorpresa del silenzio dell'Amministrazione Comunale, ancora di più della risposta a mezzo stampa di ACAM Ambiente che mette insieme due dati inconciliabili tra loro: i lusinghieri dati relativi alla differenziata in centro città, e la coabitazione di una zona dove oramai ogni mattina si trova di tutto tranne i rifiuti che dovrebbero essere conferiti". Lo afferma Beatrice Casini, consigliere comunale del Partito Democratico di Sarzana che in merito alla situazione sollevata nei giorni scorsi da un cittadino prosegue: "Non si capisce bene se ACAM parli per conto dell'Assessore ai rifiuti Italiani, ma sicuramente va ricordato all’amministrazione comunale che sarebbe cosa opportuna non pensare a “fare il meno peggio possibile”. La precedente Amministrazione è stata la prima, dopo anni e anni, a pretendere un sacrificio di civiltà, non facendo conti di bottega. Sentirsi ora assolvere lo scempio di Piazza Don Ricchetti è veramente inaccettabile. Anche stamattina, dopo la segnalazione dei cittadini del Centro Storico, la situazione continua ad essere la solita. Le foto che continuano ad essere pubblicare sui social lo dimostrano. Continuero’ tutte le mattine a fotografare la discarica fin quando non si porrà rimedio a questo scempio e, nel frattempo, chiederò ufficialmente alla Polizia Locale che si facciano verifiche sui rifiuti per capire se si riesce a risalire a chi conferisce ogni tipo di rifiuto.

Dalle foto che allego - conclude Casini - si può notare come in questi giorni abbiano stazionato in discarica un vecchio impianto elettrico con lampade al neon, uno stock di sedie da giardino, una bicicletta, una culla e tanto altro. Ogni cosa, che nulla a che fare con i rifiuti che dovrebbero invece essere conferiti. Ma del resto andiamo così bene che... chissenefrega!".