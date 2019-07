Casini: "Situazione rifiuti in piazza Ricchetti inaccettabile e preoccupante"

Sarzana - Val di Magra - “Da giorni l'area ecologica di Piazza Don Ricchetti versa in una situazione disastrosa, preoccupante, soprattutto dal punto di vista sanitario”. Così Beatrice Casini, consigliere comunale del Partito Democratico di Sarzana, che torna sulla problematica: “Ci troviamo di fronte ad una discarica a cielo aperto, nel pieno centro della città e nonostante siano continue le segnalazioni da parte dei cittadini, l’amministrazione ha avuto la lungimirante idea, non di monitorare o placare la situazione ma bensì di spostare di qualche metro -sotto gli alberi e ben nascosti- i bidoni della spazzatura. "Al fresco" insomma. Ma possibile che i cittadini dallo scorso giugno siano tutti diventati maleducati? Ma possibile che Acam sia diventata negligente tutto d'un colpo? Aspettiamo di sapere a chi sarà imputata questa volta la responsabilità, pur sapendo che il Sindaco, e’ il primo responsabile della salute pubblica. Dalle foto – aggiunge - si può notare come in questi giorni abbia stazionato in discarica tutto ad eccezione dei rifiuti che dovrebbero essere conferiti: casse di vino e birra, stendini e scrivania, un divano, doghe del letto ed ETERNIT in stato di degrado. E’ inaccettabile. Ho ufficialmente interpellato l'Asl per una questione di sicurezza e salute pubblica, farò lo stesso con la Polizia Locale per provare a risalire ai proprietari dei rifiuti conferiti in discarica e, ancor più complicato, chiederò all'amministrazione comunale di installare una telecamera funzionante -non fasulla- per porre fine a questo vergognoso scempio”.