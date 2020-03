Casini: "Sindaca, nel 2017 lei era in linea con Cavarra". Replica: "Solite storie e storielle"

Sarzana - Val di Magra - Non nuove a scintille, la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e la capogruppo di Italia Viva, Beatrice Casini, l'altra sera in consiglio comunale hanno nuovamente avuto uno scambio non esattamente cordiale. Nel suo intervento sul Piano spiagge, l'ex assessore, rispondendo alle accuse di immobilismo e mancanza di volontà rivolte dalla prima cittadina ai precedenti governi comunali del centrosinistra, ha osservato: “Se non fossimo stati convinti della necessità di avere un Piano spiagge, non saremmo stati noi nel 2015 a redigerlo e presentarlo. Nel 2015 io non so lei, sindaco, cosa facesse. Io l'ho conosciuta nel 2016-17 e allora mi sembrava fosse totalmente in linea con le idee del sindaco Cavarra”. Una puntura alla quale la prima cittadina ha risposto in chiusura di consiglio comunale, quando Casini non c'era, ma augurandosi l'arrivo del messaggio grazie alle registrazioni video. "L'ho invitata a parlare di temi – ha detto Ponzanelli rivolta alla giovane politica renziana -, ma ogni tanto ricade nel vizio ossessivo di raccontare storie o storielle che riguardano la mia persona, come quando disse che c'era una borsa lavoro che svolgeva servizi di autista per me. Una fandonia totale smentita dal dirigente. Ci siamo conosciute nel 2016-17? Io l'ho conosciuta in quest'aula e non so se prima ci fossimo mai viste altrove. Se è successo non l'ho notata. Le rinnovo il suggerimento: parli di temi e non diventi il consigliere del ho visto, ho detto, ho sentito”.