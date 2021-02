Casini (Siamo Sarzana): "Come mai non è stata ancora firmata convenzione del Barontini?"

Sarzana - Val di Magra - “Quali sono le motivazioni per cui ad oggi non è stata firmata la convenzione?”. È' quanto chiede la consigliera comunale di Siamo Sarzana Beatrice Casini in merito alla nuova gestione del centro sociale Barontini, il cui rinnovo della convenzione era stato al centro di una dura polemica politica.

“Lo scorso 17 febbraio – spiega l'esponente dell'opposizione – ho fatto un accesso agli atti per chiedere una copia della convezione firmata fra il Comune e l'associazione APS Tourism Factory. Il giorno successivo il dirigente mi ha risposto che “alla data odierna, detta convenzione non risulta ancora formalizzata”. Eppure – prosegue – il 15 gennaio l'associazione “Comitato per la Terza età” ha provveduto a riconsegnare l'intero complesso e, conseguentemente, da oltre un mese la struttura è nelle condizioni di essere consegnata alla nuova associazione, previa sottoscrizione del documento. In assenza di una convenzione in vigore – osserva Casini – il centro sociale non produce entrate per le casse comunali come invece la giunta si era proposta nelle 'linee di indirizzo'. Oltre a non percepire gli utili previsti, il Comune, presumibilmente, si sta facendo carico delle spese correnti di competenza del concessionario e ciò in evidente contrasto con quei rapporti contrattuali in essere”. A tal proposito infatti la consigliera chiede anche l'elenco delle spese sostenute da Palazzo Roderio dopo il cambio di gestione.