Casini: "Servizi sociali tornino operativi, bisogna dare assistenza alle famiglie"

Sarzana - Val di Magra - "Assalto al supermercato di Palermo, donna disperata davanti a una banca, aumento esponenziale di TSO, un gruppo Facebook che inneggia alla rivolta. Questo è ciò che sta accadendo non molto distante da noi, la situazione rischia di sfuggire di mano e la nostra città non può credersi immune da questi comportamenti". E' quanto afferma Beatrice Casini, capogruppo di Italia Viva nel consiglio comunale di Sarzana. "I servizi nostri servizi sociali - dice - dopo la quarantena e tre settimane di chiusura al pubblico, devono tornare ad essere operativi, a dare assistenza e risposte alle famiglie attraverso un accesso al pubblico contingentato, su appuntamento, ma anche telefonicamente e via web. L’argomento - conclude - è molto vasto e delicato e considerate le prospettive dell’emergenza, credo che quello dei servizi sociali sarà purtroppo il settore che necessiterà di un maggiormente potenziamento sul territorio".