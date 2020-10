Casini: "Sedute delle commissioni tornino ad essere pubbliche"

Sarzana - Val di Magra - “Le commissioni consiliari, da regolamento, devono essere pubbliche”. È quanto afferma Beatrice Casini (Siamo Sarzana), consigliera comunale di opposizione e presidente della Commissione bilancio del Comune che ieri ha depositato una richiesta ufficiale a segretario comunale e presidente del consiglio Rampi.



“Le sedute sono sempre state pubbliche quando si svolgevano in presenza, ma con l'arrivo del Covid le misure restrittive adottate da parte di tutti, e lo svolgimento delle stesse in remoto, nessuno si è più preoccupato di renderle pubbliche. Chiedo quindi – aggiunge – in virtù del principio di trasparenza su cui si basa l'attività amministrativa e il diritto d'informazione di tutti i cittadini, che le sedute vengano rese pubbliche sul sito dell'ente o sul canale Youtube riservato al Comune dove normalmente vengono trasmessi i consigli comunali. Tutte quelle fatte sino ad oggi non sono state né pubbliche né pubblicate”.