Casini (Pd): "Ponzanelli dia garanzie sul trasporto pubblico"

Sarzana - Val di Magra - Nella seduta del Consiglio comunale di ieri, durante la discussione della pratica riguardante il progetto di fusione tra Atc spa e Atc mobilità e parcheggi spa, la consigliera del Pd Beatrice Casini ha chiesto al Sindaco Ponzanelli rassicurazioni in merito “alla conferma di tutti i servizi, le corse e i chilometri fino ad oggi garantiti da ATC”. “Anche qui – ha detto - bisognerà attendersi tagli o addirittura soppressioni?”. Casini ha inoltre chiesto alla Giunta come intende procedere rispetto al servizio di pronto bus. “Ponzanelli, lo manterrà tale, lo amplierà oppure lo sopprimerà dicendo ai cittadini che, in qualche modo dovranno accontentarsi delle corse tradizionali?”.

Le richieste dell'esponente Pd sono nate a seguito delle decisioni prese dal vicino Comune della Spezia dove, sul bilancio di previsione 2018, la giunta Peracchini ha ridotto risorse al Trasporto pubblico locale di 300.000 euro; tagliando di fatto corse chilometri e servizi erogati ai cittadini.

“Il comune di Sarzana – aggiunge - in questi anni, ha garantito diversi servizi rispetto a quelli tradizionali e uno di questi è il pronto bus. Un servizio innovativo, importante, maggiormente utilizzato dai residenti delle periferie e un servizio che, in un ottica di continuità, avrebbero voluto potenziare ed espandere in tutti i quartieri della città”.



“Auspico – ha proseguito – che l’amministrazione si impegni a migliorare, espandere e potenziare il servizio, sia in termini di qualitativi che quantitativi e che lo mantenga tale ma assolutamente non lo riduca. Nelle vostre linee programmatiche – ha concluso - parlate di una Sarzana innovativa, internazionale, al passo con le altre grandi città del mondo e allora una vostra risposta positiva sarebbe importante. Credo che questo possa essere un buon punto di partenza: impegnarsi perché il trasporto pubblico locale diventi sia più ampio, un servizio utilizzato da tutti e non da pochi, un servizio che non si riduca a diventare una scelta di chi, purtroppo, non ha altra scelta”.