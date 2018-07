Casini (Pd): "Nominata commissione bilancio ma non abbiamo ancora il materiale"

Sarzana - Val di Magra - Dopo il consiglio comunale di sabato che ha dato via libera alla composizione della commissione consiliare sul bilancio, la decisione assunta dalla maggioranza continua a far discutere l'opposizione e in particolare il Partito Democratico.

“La prima seduta è in programma domani alle 18.00 – spiega la consigliera Casini – e al momento non abbiamo ancora potuto prendere visione della documentazione propedeutica”.

L'esponente Pd ha anche inviato una lettera al presidente del consiglio Rampi, specificando come “il regolamento del consiglio comunale stabilisce che gli atti relativi agli affari scritti all'ordine del giorno della commissione debbano essere depositati almeno due giorni prima della riunione così da permettere a tutti i commissari la valutazione e la preparazione in merito”.



Nella seduta di domani la commissione sarà chiamata ad analizzare la ratifica di variazione urgente di bilancio di previsione 2018-2020 e l'assestamento generale di bilancio. “Si tratta di temi delicati che richiedono attenzione e preparazione – conclude Casini – per questo ho chiesto l'immediata sollecitazione del sindaco e dell'assessore competente e degli uffici affinché facciano pervenire la documentazione appena possibile”.