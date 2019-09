Casini (Pd): "Festival della Mente patrimonio da salvaguardare, non da minacciare"

Sarzana - Val di Magra - “Quando giunge al termine un evento come il Festival della mente, penso sia giusto “tirare le somme”, fare un bilancio dei tre giorni, evidenziandone l’alto livello culturale, la partecipazione e l’insolita atmosfera cittadina, l’importanza del macrotema e del filo conduttore che unisce ogni evento a quello precedente, e a quello successivo”. Così Beatrice Casini, consigliere comunale del Partito Democratico sulla sedicesima edizione del Festival della Mente conclusasi domenica sera.



“Quest’anno si parlava di futuro – ha osservato l'ex assessore - mi sarei aspettata di sentire questo dalle dichiarazioni dagli amministratori, dal Vicesindaco e -tanto più- dal Sindaco della città, invece, ancora una volta m’illudevo. Se lo scorso anno si sono fatti riconoscere per l’abbandono della sala in cui si teneva l’inaugurazione del Festival con la lectio magistralis dello storico Andrea Riccardi, quest’anno e’ la volta di Jovanotti e dell’accensione di una nuova, inutile, becera polemica politica rispetto la libera espressione del suo pensiero. Insomma, la sindaca che non parla mai, ne’ fuori ne’ dentro il consiglio comunale, quella dell’informazione “Smart” che per comunicare alla città’ (ed alla stampa) manda in rete un suo primo piano e twitta parole fiabesche avrebbe fatto bene a proseguire con il gioco del silenzio. Cara Ponzanelli – conclude Casini - il Festival della Mente e’ un patrimonio della città che deve essere salvaguardato, non minacciato annualmente da dichiarazioni e sterili polemiche che ne compromettono la storia oltreché l’immagine della città. Una città che, in un anno, credo ne abbia già subite abbastanza”.