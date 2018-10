Casini: "Non si sminuisca la figura del volontario civico"

Sarzana - Val di Magra - “L’utilizzo dei volontari civici a scopo esclusivamente istituzionale ritengo sia inopportuno, egoista e anche chiaramente vietato dall’atto che ne regolamenta l’attività locale”. Così Beatrice Casini, consigliere comunale del Partito Democratico, sul progetto approvato dalla giunta Ponzanelli per l'impiego di volontari che ne faranno richiesta in attività di fotografi per iniziative promosse dal Comune. (QUI)

“Il volontariato – spiega l'ex assessore - in generale e per definizione, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e il ruolo di volontario civico è nato a Sarzana con lo scopo di valorizzare quei cittadini che, in modo gratuito e privo da ogni tipo di interesse personale, svolgono attività di pubblica utilità e cura della città. In questo modo il Sindaco non solo sminuisce drammaticamente il valore dell’azione civica volontaria, ma stravolge una preziosa attività per la città trasformando un servizio a favore di tutti, in un servizio a favore di pochi, esclusivo e personale: suo e della sua giunta”.



“L’articolo 4 c.2 del regolamento dell’albo dei singoli volontari civici – spiega Casini - recita che “In nessun caso l’attività del volontario potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell’Ente o supplire carenze di organico”. Tra le prime azioni di mandato l’amministrazione Ponzanelli ha nominato e assunto due nuove figure, figure che ora compongono lo staff del Sindaco e sono responsabili delle relazioni esterne e della comunicazione e allora io mi chiedo ma fanno sul serio?. E’ stato volontario civico chi, negli anni scorsi, ha partecipato a progetti che consolidassero ulteriormente lo spirito di comunità, chi ha dedicato tempo al decoro, all’area sociale e quella ricreativa. Chi si è adoperato alla rimozione del Murales di porta Romana, alla pulizia di aree verdi e all’apertura dell’aula studio oppure chi, come “i nonni e mamme vigile” hanno assistito e atteso l’uscita da scuola di molti studenti sarzanesi. Siccome lo spirito del volontario civico credo sia tutta un’altra storia, chiedo al Sindaco e alla sua giunta di rivedere la decisione presa così da non snaturare né il concetto né tantomeno il nobile impegno della “signora figura” del volontario civico”.