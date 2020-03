Casini (Italia viva): "Comuni attivi pagina con attività aperte e che fanno consegne a domicilio"

Sarzana - Val di Magra - "Chiedo al Comune di Sarzana di attivare una pagina web, collegata al sito istituzionale dell'Ente e con la collaborazione delle associazioni di categoria, dove ogni esercente che sia aperto o che consegni a domicilio - nel rispetto delle indicazioni dei decreti della Presidenza del consiglio dei ministri - potrà registrarsi in modo da comparire nella mappa della città (che dovrà essere allegata) dando così la possibilità di essere trovato più facilmente da chi ha necessità di fare la spesa, acquistare il giornale, farmaci o altro bene, oppure ordinare la consegna a casa". Lo dichiara Beatrice Casini, capogruppo di Italia viva in consiglio comunale.

"Ogni esercente, in fase di registrazione - prosegue -, dovrà indicare una breve descrizione dell'attività, il numero di telefono/mail per poter essere contattato dal cittadino, se è un esercizio convenzionato con l'ente per il ritiro dei Buoni Spesa rilasciati dal comune e, chiaramente, se effettua consegne a domicilio", conclude Casini.